Скоулз раскритиковал Юнгберга за внешний вид на первом матче в качестве "Арсенала"

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Скоулз раскритиковал Юнгберга за внешний вид на первом матче в качестве "Арсенала"
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз подверг критике исполняющего обязанности тренера "Арсенала" Фредрика Юнгберга за его выбор одежды на дебютный матч чемпионата Англии с "Норвичем" (2:2).

Скоулз ожидал, что шведский специалист будет в более строгом костюме.

"Я ожидал, что Юнгберг наденет костюм. Тем самым он бы показал, как горд получить эту работу", – приводит слова Скоулза Sky Sports.

Напомним, что Юнгберг сменил на посту наставника "канониров" Унаи Эмери, который был отправлен в отставку.

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Увольнение Эмери ничего не изменит в "Арсенале"! Однако, испанец, возможно, потерял последний шанс закрепиться на топ-уровне

Увольнение Эмери ничего не изменит в "Арсенале"! Однако, испанец, возможно, потерял последний шанс закрепиться на топ-уровне

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