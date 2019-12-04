Скоулз раскритиковал Юнгберга за внешний вид на первом матче в качестве "Арсенала"
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз подверг критике исполняющего обязанности тренера "Арсенала" Фредрика Юнгберга за его выбор одежды на дебютный матч чемпионата Англии с "Норвичем" (2:2).
Скоулз ожидал, что шведский специалист будет в более строгом костюме.
"Я ожидал, что Юнгберг наденет костюм. Тем самым он бы показал, как горд получить эту работу", – приводит слова Скоулза Sky Sports.
Напомним, что Юнгберг сменил на посту наставника "канониров" Унаи Эмери, который был отправлен в отставку.
Не пропустите: Увольнение Эмери ничего не изменит в "Арсенале"! Однако, испанец, возможно, потерял последний шанс закрепиться на топ-уровне. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|14
|40
|2
|Манчестер Сити
|15
|32
|3
|Лестер Сити
|14
|32
|4
|Челси
|14
|26
|5
|Кристал Пэлас
|15
|21
|6
|Тоттенхэм
|14
|20
|7
|Вулверхэмптон
|14
|20
|8
|Шеффилд Юнайтед
|14
|19
|9
|Арсенал Лондон
|14
|19
|10
|Манчестер Юнайтед
|14
|18
|11
|Бернли
|15
|18
|12
|Борнмут
|15
|16
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|14
|16
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|14
|16
|15
|Астон Вилла
|14
|15
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|14
|15
|17
|Эвертон
|14
|14
|18
|Саутгемптон
|14
|12
|19
|Норвич Сити
|14
|11
|20
|Уотфорд
|14
|8