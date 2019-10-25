Скоулз рассказал, чего не хватает "Манчестер Юнайтед"
Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз указал на проблемы "красных дьяволов" и позиции, которые нуждаются в срочном усилении.
"Команде реально не хватает креатива. Отсутствует настоящая "десятка" - игрок, который умеет не только делать разрезающие передачи, но и забивать. Также нет полузащитника, способного вести игру, подбирать мяч сзади и доставлять его в атаку. Ну и, думаю, очень нужна "девятка", поскольку имеющиеся нападающие недостаточно хороши", - цитирует Скоулза BT Sport.
По итогам 9 туров "МЮ" занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ, опережая зону вылета всего на 2 очка.
В текущем сезоне манкунианцы забили 13 голов в 13 матчах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|9
|25
|2
|Манчестер Сити
|9
|19
|3
|Лестер Сити
|9
|17
|4
|Челси
|9
|17
|5
|Арсенал Лондон
|9
|15
|6
|Кристал Пэлас
|9
|14
|7
|Тоттенхэм
|9
|12
|8
|Бернли
|9
|12
|9
|Шеффилд Юнайтед
|9
|12
|10
|Борнмут
|9
|12
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|9
|12
|12
|Астон Вилла
|9
|11
|13
|Вулверхэмптон
|9
|11
|14
|Манчестер Юнайтед
|9
|10
|15
|Эвертон
|9
|10
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|9
|9
|17
|Саутгемптон
|9
|8
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|8
|19
|Норвич Сити
|9
|7
|20
|Уотфорд
|9
|4