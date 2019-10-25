Скоулз рассказал, чего не хватает "Манчестер Юнайтед"

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Скоулз рассказал, чего не хватает "Манчестер Юнайтед"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз указал на проблемы "красных дьяволов" и позиции, которые нуждаются в срочном усилении.

"Команде реально не хватает креатива. Отсутствует настоящая "десятка" - игрок, который умеет не только делать разрезающие передачи, но и забивать. Также нет полузащитника, способного вести игру, подбирать мяч сзади и доставлять его в атаку. Ну и, думаю, очень нужна "девятка", поскольку имеющиеся нападающие недостаточно хороши", - цитирует Скоулза BT Sport.

По итогам 9 туров "МЮ" занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ, опережая зону вылета всего на 2 очка.

В текущем сезоне манкунианцы забили 13 голов в 13 матчах.

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