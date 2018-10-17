Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз рассказал, игры каких команд он предпочитает смотреть в настоящее время.

"За кем мне нравится смотреть? За "Реалом", "Барселоной", "Манчестер Сити" и "Ливерпулем". Из игроков мне нравятся Лука Модрич, Тони Кроос и Лионель Месси", - приводит слова известного в прошлом английского футболиста ESPN.

Напомним, Скоулз сделал выбор между Месси и Роналду. | soccernews.ru