Скоулз рассказал, игры каких команд он предпочитает смотреть

Теги барселонареал мадридманчестер ситиливерпультони кроослука модричлионель месси

Скоулз рассказал, игры каких команд он предпочитает смотретьЛегенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз рассказал, игры каких команд он предпочитает смотреть в настоящее время.

"За кем мне нравится смотреть? За "Реалом", "Барселоной", "Манчестер Сити" и "Ливерпулем". Из игроков мне нравятся Лука Модрич, Тони Кроос и Лионель Месси", - приводит слова известного в прошлом английского футболиста ESPN.

Напомним, Скоулз сделал выбор между Месси и Роналду. | soccernews.ru

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