Скоулз рассказал, как развивались бы события в матче его "Манчестер Юнайтед" с нынешним "Манчестер Сити"

Теги манчестер юнайтедманчестер ситипол скоулз

Скоулз рассказал, как развивались бы события в матче его "Манчестер Юнайтед" с нынешним "Манчестер Сити"Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз рассказал, как развивались бы события в гипотетическом матче, в котором бы встретились "красные дьяволы" его времени с нынешним "Манчестер Сити".

"Я гарантирую, что если бы мы играли против этой команды, Де Брюйне и Силва были бы закрыты. Флетчер, Каррик или Рой Кин не дали бы им дюйма свободного пространства. Сегодня же им дается свобода на поле. Для любого, кто играл тогда в "Юнайтед", это было неприемлемо", - цитирует бывшего футболиста Express.

Напомним, Феллаини отказался продлевать контракт с "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Реабилитация или экономия сил: "Манчестер Юнайтед" принимает "Бернли"

Реабилитация или экономия сил: "Манчестер Юнайтед" принимает "Бернли"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов