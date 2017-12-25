Скоулз рассказал, как развивались бы события в матче его "Манчестер Юнайтед" с нынешним "Манчестер Сити"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз рассказал, как развивались бы события в гипотетическом матче, в котором бы встретились "красные дьяволы" его времени с нынешним "Манчестер Сити".

"Я гарантирую, что если бы мы играли против этой команды, Де Брюйне и Силва были бы закрыты. Флетчер, Каррик или Рой Кин не дали бы им дюйма свободного пространства. Сегодня же им дается свобода на поле. Для любого, кто играл тогда в "Юнайтед", это было неприемлемо", - цитирует бывшего футболиста Express.

Напомним, Феллаини отказался продлевать контракт с "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru