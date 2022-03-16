Скоулз рассказал, кого он хочет видеть в качестве тренера "МЮ"

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Скоулз рассказал, кого он хочет видеть в качестве тренера "МЮ"

Фото: инстаграм Пола Скоулза/Автор неизвестен

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз поделился мнением о кандидатуре нового главного тренера команды.

"Манчестер Юнайтед" не хватает топ-тренера, чтобы бороться за трофеи. У команды есть хороший состав с несколькими топ-игроками, но в последние годы у нее нет хорошего тренера. "МЮ" нужен такой тренер, которого будут бояться футболисты. Такой дар был у Алекса Фергюсона. Например, в "Манчестер Сити" при Гвардиоле или в "Ливерпуле" при Клоппе игрокам ничего не сойдет с рук, а вот футболистам "Манчестер Юнайтед" все прощают.

Я бы пригласил в "МЮ" Конте или Тухеля, но вот Почеттино или тен Хаг не лучшие варианты", - приводит слова Скоулза Manchester Evening News.

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