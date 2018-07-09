Скоулз рассказал о влиянии Гвардиолы на игру сборной Англии

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз рассказал о влиянии главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы на игру сборной Англии.

"Гвардиола безусловно повлиял на игру сборной Англии, просто посмотрите на то, как действуют тройка центральных защитников и вратарь. Насколько я знаю, Гарет Саутгейт виделся с Пепом и хотел узнать, как демонстрировать такой футбол" - приводит слова Скоулза Marca.

Напомним, что сборная Англии впервые за 28 лет добралась до полуфинала Чемпионата Мира.

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