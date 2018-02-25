Скоулз считает, что "Манчестер Юнайтед" не сможет удержать Де Хеа

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз считает, что "красным дьяволам" не удастся удержать вратаря Давида Де Хеа.

"Очевидно, что Де Хеа является лучшим вратарём в мире. Он это доказывает в каждом матче. Если "Реал" намерен купить его, то желание Давида переехать в Мадрид можно понять, поскольку "сливочные" в каждом сезоне ставят перед собой цель победить в Лиге Чемпионов и преуспевают в этом" - приводит слова Скоулза Marca.

Ранее сообщалось, что "МЮ" готов продать Де Хеа за 100 миллионов евро.

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