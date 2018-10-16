Скоулз сделал выбор между Роналду и Месси

14 Теги криштиану роналдулионель мессипол скоулз

Скоулз сделал выбор между Роналду и МессиЛегенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз сделал выбор между лучшими игроками последнего десятилетия - Криштиану Роналду ("Ювентус") и Лионелем Месси ("Барселона").

"Кто лучший? Месси. Но Роналду - это бриллиант. Роналду сенсационен в том, что он делает со своими скоростью и мощью. Он забивает, исполняет штрафные удары. Но,как всесторонне развитый футболист, Месси вызывает восторг, его передачи - это абсолютное совершенство", - цитирует известного в прошлом футболиста goal.com.

Напомним, Дибала даже не намерен конкурировать с Месси и Роналду. | soccernews.ru

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Комментарии

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галина

Месси король футбола

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shtabush

Гляньте на дебильные татушки, дурацкую бороденку, корявую фигуру и выключите ТВ.

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Генич

Ты что там в зеркало чтоли смотришься

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Сергей

Безусловно Месси - это лучший футболист всех времён, после Пелле, конечно... Единственное его невезение - это игра его сборной на всех трёх чемпионатах мира, где он принимал участие. Его оставляли без мяча, не была слаженная работа средней линии и нападения. А защита сборной Аргентины и их вратарь - это вообще что-то с чем-то... Где их насобирали??? А уже игра в клубе Месси, не идёт не в какое сравнение с его игрой в сборной - это гений футбола!!! Роналдо конечно очень хорош, но часто повторяющиеся однообразные финты, не особо его украшают. К тому же он менее пластичен, чем Месси, который может уложить на газон половину команды противника... http://assisttravel.info

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Zhandos

Месси один может выграть по вашим словам. Так че он не выграл чемпионат мира.

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Все кто так несщитае уебаторы

Роналду лучше чем Месси это 100 процентов

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Уебатор

Засунь своего Роналду себе в жопу

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Футболист

нИЧЕГО СЕБЕ. РОНАЛДУ ИСПОЛНЯЕТ ШТРАФНЫЕ. ЭТО мЕССИ ИХ ИСПОЛНЯЕТ. ВИДИМО НЕ ТАК ПЕРЕВЕЛИ. кТО БОМБАРДИР ЛУЧШИЙ ПРОШЛОГО СЕЗОНА. СКОУЛЗ ОШИБСЯ И ТОЛЬКО В ОДНОМ ОН ПРАВ - МЕССИ ЛУЧШЕ ЧЕМ РОНАЛДУ КАК ФУТБОЛИСТ. ЕСЛИ СЕРЬЕЗНО ТО ОЧЕНЬ МНОГИЕ ФУТБОЛИСТЫ ПЕРЕНЯЛИ ДАЖЕ ВОЗДЕТЫЕ ПАЛЬЦЫ ВВЕРХ МЕССИ.

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта

Да я как личный дрочер педика Роналду признаю, что Месси лучший футболист всех времён

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РМ

Да он еще и лучше как человек,не то что этот уголовник(насильник) и педик Роналду

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Джамбон

Естественно Месси лучше,слабозадый только у школоты и себе подобных вызывает зуд в заднем проходе

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Джамбон

сорян Кристинка лучше, месси рядом не стоит.

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Джамбон

КОНЕЧНО МЕССИ РЯДОМ НЕ СТОИТ,У МЕССИ ДРУГОЙ УРОВЕНЬ,ДА И С ПЕДИКОМ РЯДОМ СТОЯТЬ ОПАСНО

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Фанат РМ

Да, там пальцы распускать умеет,рядом уж точно стоять не стоит,спросите у моих любимых игроков Реала, если не верите

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