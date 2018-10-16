Скоулз сделал выбор между Роналду и Месси

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз сделал выбор между лучшими игроками последнего десятилетия - Криштиану Роналду ("Ювентус") и Лионелем Месси ("Барселона").

"Кто лучший? Месси. Но Роналду - это бриллиант. Роналду сенсационен в том, что он делает со своими скоростью и мощью. Он забивает, исполняет штрафные удары. Но,как всесторонне развитый футболист, Месси вызывает восторг, его передачи - это абсолютное совершенство", - цитирует известного в прошлом футболиста goal.com.

Напомним, Дибала даже не намерен конкурировать с Месси и Роналду. | soccernews.ru