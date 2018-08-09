Скоулз скептически оценивает перспективы "Манчестер Юнайтед" в новом сезоне

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Скоулз скептически оценивает перспективы "Манчестер Юнайтед" в новом сезоне

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз скептически оценивает перспективы "красных дьяволов" в новом сезоне.

"Не знаю, уйдёт ли Моуринью. Но ему однозначно нужно успешно начать сезон. У Жозе отличный опыт, он работал в топ-клубах и уже оказывался в непростых ситуациях. Сейчас он тоже в тяжёлом положении и должен найти из него выход.

Если посмотреть на "Манчестер Сити" и, возможно, "Ливерпуль", то "Манчестер Юнайтед" на данный момент не на уровне двух этих команд. Надеюсь, я ошибаюсь, но я не вижу "МЮ" в числе претендентов на титул в этом сезоне" - приводит слова Скоулза Goal.com.

Отметим, что Моуринью недоволен трансферной политикой клуба, из-за чего конфликтует с руководством.

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