Скоулз советует Моуринью не ставить Санчеса в основной состав на игру против "Тоттенхэма"

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз поделился мнением о форме Алексиса Санчеса.

"В партнёры Лукаку я выбрал бы Рэшфорда и Мартиаля. Я не думаю, что сейчас Санчес в достаточно хорошей форме. Все мы знаем, на что он способен, но в "МЮ" он этого ещё не показал. Мартиаль и Рэшфорд - более оптимальные варианты" - приводит слова Скоулза BT Sport.

Отметим, что 21 апреля "МЮ" сыграет против "Тоттенхэма" в рамках 1/2 финала Кубка Англии.

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