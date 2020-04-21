Скоулз сравнил Погба с Джеррардом

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз рассказал, что думает о хавбеке клуба Поле Погба. Об этом сообщает Goal.



"Я немного играл с Полем. Все знают, как он талантлив. В "Ювентусе" он был великолепен и в сборной Франции и чемпионате мира, а сейчас он хорошо выступает в "Юнайтед".

Как игрок полузащиты Погба умеет делать всё. В этом плане он похож на Стивена Джеррарда - можно сравнить их темп, мощь и навыки", - сказал Скоулз.



В текущем сезоне футболист участвовал в 7 матчах АПЛ. Долгое время футболист восстанавливается после травмы лодыжки.

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