Скоулз сравнил Погба с Джеррардом
Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз рассказал, что думает о хавбеке клуба Поле Погба. Об этом сообщает Goal.
"Я немного играл с Полем. Все знают, как он талантлив. В "Ювентусе" он был великолепен и в сборной Франции и чемпионате мира, а сейчас он хорошо выступает в "Юнайтед".
Как игрок полузащиты Погба умеет делать всё. В этом плане он похож на Стивена Джеррарда - можно сравнить их темп, мощь и навыки", - сказал Скоулз.
В текущем сезоне футболист участвовал в 7 матчах АПЛ. Долгое время футболист восстанавливается после травмы лодыжки.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18