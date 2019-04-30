Скоулз: "В свои годы Погба должен показывать свои возможность каждую неделю"

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз рассказал, что думает о роли Поля Погба в команде. Об этом сообщает Goal.

"Мы все знаем потенциал Погба. В свои годы он должен показывать свои возможность каждую неделю. Если он уйдет, команда потеряет мирового игрока. В "Ювентусе" он работал по полной.

У нас есть ощущение, что в "МЮ" он большая рыба, он не должен выпендриваться на поле.

Сейчас нет игрока, который мог бы заменить его в команде", - сказал Скоулз.

В нынешнем сезоне француз участвовал в 33 матчах АПЛ, забив 13 голов и сделав 9 ассистов.

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