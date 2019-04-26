Скоулзу грозит штраф за публикацию домашнего видео

Теги манчестер юнайтедпол скоулз

Скоулзу грозит штраф за публикацию домашнего видео

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз может быть наказан за нарушение правил дорожного движения.

Как сообщает Daily Mail, спортсмену грозит штраф за пользование мобильным телефоном во время вождения автомобиля.

Скоулз, управляя машиной, снимал своего сына, который ел чипсы, после чего выложил видеоролик в инстаграм.

На запись обратили внимание специальные службы и теперь именитый англичанин заплатит не менее 200 фунтов взыскания.

Есть и более неприятный для Скоулза сценарий - если дело будет передано в суд, закон предусматривает наказание вплоть до лишения водительских прав и штрафа до 1000 фунтов.

Не пропустите: FA выдвинула обвинения Полу Скоулзу за ставки на матчи. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" готовит предложение по Рэшфорду

"Барселона" готовит предложение по Рэшфорду

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 35 88
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 34 86
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 35 70
4 Челси Челси 35 67
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 35 66
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 34 64
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 35 51
8 Уотфорд Уотфорд 35 50
9 Эвертон Эвертон 35 49
10 Лестер Сити Лестер Сити 35 48
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 35 43
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 35 42
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 35 41
14 Борнмут Борнмут 35 41
15 Бернли Бернли 35 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 35 37
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 35 34
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 35 31
19 Фулхэм Фулхэм 35 23
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 35 14
Полная таблица

топ-5 тегов