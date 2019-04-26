Скоулзу грозит штраф за публикацию домашнего видео

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз может быть наказан за нарушение правил дорожного движения.

Как сообщает Daily Mail, спортсмену грозит штраф за пользование мобильным телефоном во время вождения автомобиля.

Скоулз, управляя машиной, снимал своего сына, который ел чипсы, после чего выложил видеоролик в инстаграм.

На запись обратили внимание специальные службы и теперь именитый англичанин заплатит не менее 200 фунтов взыскания.

Есть и более неприятный для Скоулза сценарий - если дело будет передано в суд, закон предусматривает наказание вплоть до лишения водительских прав и штрафа до 1000 фунтов.

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