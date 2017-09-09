Скрепы российского футбола

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Скрепы российского футбола

Представляем вашему вниманию юмористический ролик про российский футбол.

Отметим, что это видео является пародией на новую песню Касты - "Скрепы".

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