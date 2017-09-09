Скрипченко: "Анжи" было непросто справиться с давлением "Тосно"

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Скрипченко: "Анжи" было непросто справиться с давлением "Тосно"
Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко прокомментировал ничейный результат с "Тосно" (2:2) в матче 9-го тура чемпионата России.

"Результат справедливый, ни одна команда не хотела уступать. Игра была острая, особенно во втором тайме, когда обе команды шли вперед. Нам было непросто справиться с давлением "Тосно". В планы не входил пропущенный мяч на пятой минуте, после нам пришлось встряхнуть команду. Но у ребят нашелся резерв и характер, чтобы перестроиться. В перерыве дал установку отодвинуть игру от наших ворот", – приводят слова Скрипченко российские СМИ.

После этого матча "Анжи" поднялся на 14 место в Премьер-лиге.

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