Скрипченко: "Анжи" заслужил ничью с "Краснодаром"



Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко прокомментировал ничейный результат с "Краснодаром" (1:1) в матче 24-го тура чемпионата России.

"Мне понравилась контригра, которую мы предложили сопернику. Понравилось, как действовала команда. Зная силу "Краснодара" в атаке, мы понимали, что надо было сыграть компакто. Мы с этим справились. Не показалось, что у соперника были стопроцентные моменты. Пропущенный гол – это высочайшее мастерство Классона. Вера команды, что все может благоприятно закончиться, была до последнего.

За счет замен и веры при счете 0:1 мы перехватили инициативу. Соперник действовал на контратаках, поэтому считаю, что гол мы заслужили. Да, "Краснодар" был ближе к победе по времени, но если брать игру и выбранную нами стратегию, то мы эту ничью заслужили", – сказал в эфире канала "Наш футбол" Скрипченко.

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