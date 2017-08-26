Скрипченко: "Благодарен команде за настрой на игру"

Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко подвёл итоги матча восьмого тура чемпионата России против "Уфы".

"Тяжёлая победа, но тем она и ценнее. Мы её заслужили и по игре, и по самоотдаче. Благодарен команде за настрой на игру. После предыдущего тура тренерскому штабу было тяжело найти какие-то слова для ребят, чтобы настроить на игру. Сегодня на поле оказались мужики. Каждый, кто вышел на замену, кто не смог выйти. Не стоит выделять лучших, лучшей была команда" - сказал Скрипченко.

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