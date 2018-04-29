Скрипченко: "Чтобы выигрывать матч, нужно реализовывать моменты"

Теги вадим скрипченкоарсенал тулаанжи

Скрипченко: "Чтобы выигрывать матч, нужно реализовывать моменты"

Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко прокомментировал поражение своей команды от тульского "Арсенала" в матче 28-го тура чемпионата России.

"Ключевой момент был во втором тайме, когда Поку не забил. Забей он из выгодной ситуации, думаю, игра в нашем исполнении была бы как минимум непроигрышная. Всё остальное комментировать не стоит. Мы сделали кое-какие корректировки в перерыве. Тот компонент, на который мы указали, сработал во втором тайме. Но чтобы выигрывать матч, нужно реализовывать моменты. Мысли о турнирном положении? Бороться до конца" - сказал Скрипченко.

Не пропустите видеообзор матча "Арсенал Тула" - "Анжи". | http://soccernews.ru

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