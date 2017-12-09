Скрипченко: "Динамо" заслуженно победило"

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Скрипченко: "Динамо" заслуженно победило"

Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко прокомментировал поражение своей команды от московского "Динамо" в матче 20-го тура чемпионата России.

"В атаке было мало конструктивных действий. Хотя мы хотели по-другому построить игру, сыграть по счёту. Знали, что у "Динамо" есть проблемы при быстрых встречных атаках. Но пропустили первыми гол, "Динамо" стало играть компактно в обороне. А позиционная атака сегодня - не самая сильная наша сторона. Мы работаем над этим, но конструктива сегодня было мало. "Динамо" заслуженно победило" - сказал Скрипченко

Не пропустите видеообзор матча "Динамо" - "Анжи". | http://soccernews.ru

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