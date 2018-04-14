Скрипченко: "Есть удовлетворение от матча с "Зенитом", но не от результата"

Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко дал комментарии после матча 26-го тура чемпионата России против "Зенита".

"Выдержали план на игру. Единственное, в первом тайме пропустили со стандарта. Знали, что "Зенит" продуктивен при стандартах. К сожалению, количество угловых, которые были в первом тайме, настораживает. Напряжение, которое было у наших ворот, вылилось в пропущенный гол. Во втором тайме стали смелее. У нас были предпосылки для создания голевых ситуаций, но пока исполнительское мастерство не даёт нам действовать продуктивнее. То, как "Зенит" в конце тянул время, несвойственно им. Поэтому есть удовлетворение от матча, но не от результата" - сказал Скрипченко.

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