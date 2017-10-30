Скрипченко: "Нам было бы обидно проиграть "Ахмату"

Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко поделился эмоциями после матча 15-го тура чемпионата России против "Ахмата".

"Было бы обидно проигрывать по такой игре. В первом тайме был примерно равный футбол с минимумом моментов. Во втором тайме они сделали замены, и "Ахмат" выглядел лучше. Они стали перехватывать инициативу. В концовке было тяжеловато, и мы уже где-то терпели. После пропущенного со стандарта гола эмоции были на нуле. Дорогого стоит, что смогли спасти игру. Нам было бы обидно проиграть сегодня" - сказал Скрипченко.

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