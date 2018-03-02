Скрипченко недоволен результатом матча с "Рубином"

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Скрипченко недоволен результатом матча с "Рубином"

Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко подвёл итоги матча 21-го тура чемпионата России против "Рубина".

"По тому, как складывалась игра, есть, конечно, неудовлетворение от того, что не победили в конце, хотя могли дожать соперника. Были моменты. Выпустили трёх нападающих и пошли ва-банк. Одна из замен и сработала - Лескано. Мы знаем, насколько грамотно "Рубин" умеет обороняться и играть плотно и целостно в обороне. Только путём перестановок во втором тайме мы смогли развернуть игру в другую сторону. То, что спасли игру - хорошо. Но как у тренера есть неудовлетворение" - сказал Скрипченко.

Не пропустите видеообзор матча "Анжи" – "Рубин". | http://soccernews.ru

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