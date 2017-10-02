Скрипченко: "Ничья с "Зенитом" заслуживает уважения"
Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко подвёл итоги матча 12-го тура чемпионата России против "Зенита".
"Есть разочарование, но, нужно объективно признаться, что при счёте 2:1 цена ошибки возросла, и в эпизоде с голом Паредеса мы не доработали. Аргентинец хорошо ударил, хлёстко. Впрочем ничья с "Зенитом" заслуживает уважения. Мы играли достойно, и в целом находимся на правильном пути. Возможно, победа нужна была нам как глоточек воздуха, чтобы чувствовать себя увереннее. Будем собирать по крупиночкам. Хочу поблагодарить команду за этот матч. Все футболисты заслуживают уважение, не хочу никого выделять" - сказал Скрипченко.
Не пропустите видеообзор матча "Анжи" - "Зенит". | http://soccernews.ru
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