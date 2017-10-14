Скрипченко: "Очень обидно проигрывать такие матчи"

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Скрипченко: "Очень обидно проигрывать такие матчи"

Главный тренер махачкалинского "Анжи" Вадим Скрипченко прокомментировал поражение своей команды от "Урала" в матче 13-го тура чемпионата России.

"Стоит сказать, что нас подвела реализация. Было две штанги и одна перекладина, не хватило точности в этих эпизодах. Если хотя бы один из этих моментов реализовали, то стратегия игры была бы совсем другой. Пропустили гол со стандарта, и нам уже пришлось отыгрываться. Очень обидно проигрывать такие матчи. Надо проанализировать матч, игра моей команды понравилась, за исключением действий на стандартных положениях" - сказал Скрипченко

Не пропустите видеообзор матча "Урал" - "Анжи". | http://soccernews.ru

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