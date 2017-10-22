Скрипченко: "Победа нужна была "Анжи" как глоток свежего воздуха"

Теги анжиарсенал тулавадим скрипченко

Скрипченко: "Победа нужна была "Анжи" как глоток свежего воздуха"
Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко прокомментировал победу своей команды над тульским "Арсеналом" (3:2) в матче 14-го тура чемпионата России.

"Нервный матч получился. Над командой довлеет нехватка очков. Победа нужна была как глоток свежего воздуха. Повели в два мяча и тут же пропустили в ответной атаке, и все на тоненького до последней минуты. Благодарен команде за проявленный характер. Главный итог – мы сегодня победили. Испытывали проблемы в конце, но выстояли", – сказал Скрипченко в эфире телеканала "Наш футбол".

Благодаря этой победе "Анжи" поднялся на 15 место в Премьер-лиге.

Не пропустите: "Анжи" победил тульский "Арсенал". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Прервать серию неудач: "Краснодар" едет в гости к "Локомотиву"

Прервать серию неудач: "Краснодар" едет в гости к "Локомотиву"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 14 29
2 Локомотив Москва 13 26
3 ЦСКА Москва 14 25
4 Урал 14 22
5 Краснодар 13 21
6 Спартак Москва 14 21
7 Уфа 14 18
8 Рубин 14 18
9 Ахмат 14 17
10 Арсенал Тула 14 17
11 Ростов 14 17
12 Амкар 14 16
13 Динамо Москва 14 14
14 Тосно 14 14
15 Анжи 14 12
16 СКА Хабаровск 14 12
Полная таблица

топ-5 тегов