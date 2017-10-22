Скрипченко: "Победа нужна была "Анжи" как глоток свежего воздуха"



Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко прокомментировал победу своей команды над тульским "Арсеналом" (3:2) в матче 14-го тура чемпионата России.

"Нервный матч получился. Над командой довлеет нехватка очков. Победа нужна была как глоток свежего воздуха. Повели в два мяча и тут же пропустили в ответной атаке, и все на тоненького до последней минуты. Благодарен команде за проявленный характер. Главный итог – мы сегодня победили. Испытывали проблемы в конце, но выстояли", – сказал Скрипченко в эфире телеканала "Наш футбол".

Благодаря этой победе "Анжи" поднялся на 15 место в Премьер-лиге.

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