Скрипченко прокомментировал победу над "Тосно"

Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко поделился мыслями после победы над "Тосно" в матче 23-го тура чемпионата России.

"Игра понравилась, играли две команды, которые находятся рядом в турнирной таблице. Было видно, что обе команды хотят победить в этой игре. Статус хозяев поля позволял играть увереннее. Антон сделал хороший дубль. В целом одержали заслуженную победу" - сказал Скрипченко.

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