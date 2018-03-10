Скрипченко прокомментировал поражение от "Уфы"

Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко высказался после матча 22-го тура чемпионата России против "Уфы".

"Эмоциональная игра, потому что обе команды хотели одержать победу. Обе команды стремились к этому. Поэтому получилась хорошая обоюдоострая игра. К сожалению, была пятиминутка во втором тайме после нашего забитого гола. Потеряли концентрацию, подумали, что после гола игра перейдёт в нужное русло. Нужно быть внимательными. Если хотим побеждать, нужно дальше было оказывать давление на соперника. Были эти провальные пять минут, а при счёте 1:3 игру было спасти сложно. Стали рисковать, выпустили нападающих, забили второй гол, но времени не хватило" - сказал Скрипченко.

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