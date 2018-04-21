Скрипченко прокомментировал поражение от "Урала"

Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко высказался после матча 27-го тура чемпионата России против "Урала".

"Маловато острых ситуаций было в матче. Было больше единоборств и мало осмысленности, слишком мало для того, чтобы забить. В таких матчах, где победа нужна как воздух, раскрылись, постарались давление оказать и пропустили контратаку. Обидное поражение, но жизнь продолжается" - сказал Скрипченко.

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