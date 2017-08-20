Скрипченко: "Рубин" наказал нас за то, что мы постарались спасти игру"
Главный тренер махачкалинского "Анжи" Вадим Скрипченко высказался после матча седьмого тура чемпионата России против "Рубина".
"Комментарии излишни. Постарался встряхнуть ребят и дать им понять, что они умеют играть в футбол, но сказалась скованность и ответственность ребят перед новым тренером. После быстро забитых голов "Рубин" раскрепостился, играл по счёту и в итоге наказал нас за то, что мы во втором тайме постарались спасти игру. Неприятно, болезненно и очень стыдно. Но у нас есть время исправить ситуацию и двигаться вперёд" - сказал Скрипченко.
Не пропустите видеообзор матча "Рубин" - "Анжи". | http://soccernews.ru
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