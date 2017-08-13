Скрипченко возглавит "Анжи"



Новым главным тренером "Анжи" станет Вадим Скрипченко, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, руководство махачкалинского клуба достигло принципиальная договоренности с белорусским специалистом.

Ожидается, что наставник возглавит "Анжи" 15 августа.

На этом посту белорус сменит ушедшего в отставку Александра Григоряна.

Напомним, что в прошлом сезоне Скрипченко тренировал "Крылья Советов" и "Урал".

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