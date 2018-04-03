Скрипник может возглавить "Ростов"

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Скрипник может возглавить "Ростов"

Бывший главный тренер "Ростова" Виктор Скрипник может возглавить "Ростов", сообщают российские СМИ.

Донской клуб может уволить Валерия Карпина, под руководством которого команда набрала всего два очка в последних четырёх матчах чемпионата России.

Решающим для Карпина станет поединок 25-го тура РФПЛ против "Локомотива", запланированный на 8 апреля.

Скрипник в течение своей тренерской карьеры работал только с "Вердером" в период с 2014 по 2016 год.

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