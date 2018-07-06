Скрипник возглавил клуб из Латвии

Теги виктор скрипник

Скрипник возглавил клуб из ЛатвииНовым главным тренером латвийского футбольного клуба "Рига" стал Виктор Скрипник.

Официальный сайт клуба не оглашает данные о сделке.

Отметим. что ранее специалист возглавлял "Вердер".

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