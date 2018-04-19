Скроботов: "Рано еще о сборной думать, мне еще экзамены в школе сдавать"

Теги зенит санкт-петербург

Скроботов: "Рано еще о сборной думать, мне еще экзамены в школе сдавать"Автор победного гола в матче 23-го тура чемпионата России "Зенит" - "Динамо" (2:1) Илья Скроботов пообщался с журналистами и поделился своими впечатлениями от первого мяча за первую команду.

Молодой форвард забил гол уже в компенсированное арбитром время.

"Ничего особенного тренер перед выходом не сказал, просил играть жестче и все. Конечно, сильно волновался. Первая игра на таком стадионе. Выходил на поле с настроем отдать все силы. В моменте с голом я просто оторвался от защитника и подставил голову, после чего мяч влетел в ворота. 

Рановато мне пока о сборной думать. Мне завтра еще в школу. Иду на первые два урока: биология и физика. Экзамены надо сдавать", - сказал он после матча. 

Читайте: "Зенит" вырвал победу на последней минуте в матче с "Динамо" | soccernews.ru

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