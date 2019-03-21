Скрытые фавориты: 5 команд, за которыми стоит последить в ходе квалификации к Евро-2020

Вчера аналитический портал WhoScored опубликовал на список из пяти команд, которые считаются условными аутсайдерами в борьбе за выход на Евро-2020 (на фоне остальных претендентов), однако вполне способны сломать прогнозы экспертов и сотворить настоящие сенсации в своих отборочных группах. Ожидается, что именно за этими командами следить будет интересней всего. Soccernews внимательно изучил все доводы, предложенные WhoScored, и дал свою оценку "ожидаемым открытиям". Предлагаем ознакомиться!

Оригинальный источник: Whoscored

Косово (группа "А")

WhoScored: Нет сомнений, что пределом мечтания для косоваров в группе, где есть Англия – это ничья с главными фаворитами, которая даст возможность с большей уверенностью смотреть в глаза остальным соперникам. С другой стороны, Англия прекрасно понимает, что в группе с Чехией, Черногорией, Болгарией и Косово для нее нет достойных конкурентов. Единственной сборной, которая может что-то реально противопоставить Англии, видится Косово, у которых есть достаточно сильных игроков с большим опытом международных матчей. К примеру, англичанам знакомы фамилии Берсанта Целины и Атде Нухиу – первый в свое время играл в структуре "Манчестер Сити", а второй является основным футболистом "Шеффилд Уэнсдей" из Чемпионшипа. Однако, помимо них стоит выделить также Арбера Зенели из "Реймса", Валона Беришу из "Лацио" и Милота Рашича из "Вердера". Безусловно, эти исполнители станут настоящим кошмаром для некоторых сборных в группе "А".

Soccernews: сборная Косово – это достаточно уникальное явление. Эта лишь наполовину признанная в мире страна стала членом УЕФА в 2016 году, именно потому ее результаты в квалификации на Чемпионат Мира (лишь 1 ничья) нельзя назвать объективными, так как национальную команду только собирали. В Лиге Наций в 2018 году косовары не встретили совсем никакого сопротивления со стороны Азербайджана, Фарерских островов и Мальты. В связи с этим команда Бернара Шалланда не проигрывает уже 10 матчей кряду (8 побед, 2 ничьи) и показывает очень симпатичную игру в атаке. Стоит ли считать эти результаты объективными? Увидим уже 25 марта в матче с Болгарией. Если косовары обыграют соседей по Южной Европе, можно будет говорить что-то конкретное. А пока Косово – это всего лишь 4 команда группы по общей стоимости всех игроков (45 млн евро), которая не имеет в активе ни одной большой победы.

Украина (группа "В")

WhoScored: Португалия и Сербия являются фаворитами на выход из группы "В", однако команда Андрея Шевченко не должна бояться ни одну из этих команд, не говоря уже об остальных участниках пятерки – Литве и Люксембурге. Португалия и Сербия имеют очень хороший подбор футболистов (общая стоимость которых равняется 682 млн евро и 388 млн евро, на противовес этому Украина может похвастаться всего 117 млн евро – ред.), однако Украина может противопоставить им россыпь молодых и энергичных футболистов, особенно если это касается обороны. Вполне возможно, что в задней линии команды Шевченко будут играть Николай Матвиенко (22 года), Никита Бурда (23 года) и Виталий Миколенко (19 лет). В то же время передняя линия уже имеет Зинченко из "Манчестер Сити" и Цыганкова из киевского "Динамо", которым сулят славу будущих звезд. Недавно украинское гражданство принял форвард "Шахтера" Жуниор Мораес, и был сразу же вызван в сборную. Это может решить одну из главных проблем "сине-желтых" – отсутствие высококачественного нападающего.

Soccernews: сборная Украины при Шевченко пытается играть в комбинационный футбол, однако первая попытка пробраться на большой турнир – Чемпионат Мира 2018 – получилась неудачной в связи с тем, что будущие вице-чемпионы мира хорваты оказались просто сильнее во всех компонентах, а высокая и мощная Исландия попросту "съела" комбинационный стиль украинцев. Совсем другая ситуация получилась в Лиге Наций – 3 победы из 4 (Словакия и дважды Чехия), первое место в группе и выход в высший дивизион. Проблема команды Шевченко была лишь в нападении – команда не забивает больше 1 гола в 6 матчах кряду. Если Мораес встроится в систему игры Шевченко, борьба за высокие места в группе "В" окажется неизбежной.

Грузия (группа "D")

Whoscored: безусловно, группа "D" одна из самых открытых в квалификации к Евро. В ней нет явно выраженного лидера, а борьбу за первую строчку, скорее всего, будет вести сразу 3 команды – Швейцария, Дания и Ирландия. После впечатляющей кампании в Лиге Наций, возможным претендентом на разбавления этого триумвирата считается Грузия. Команда добилась 5 побед и 1 ничьи во встречах против Казахстана, Латвии и Андорры, а в последних 12 матчах проиграла лишь раз, добившись 9 побед (7 чистых). Главной звездой сборной Грузии является 19-летний Георгий Чакветадзе из бельгийского "Гента". Вингер уже находится на карандаше у многих топ-клубов и успешная игра за сборную – это один из способов, чтобы выбить себе контракт пожирнее.

Soccernews: история отборов на Евро и Чемпионат Мира доказывает, что чудеса существуют. В свое время в плей-офф играли даже такие команды, как Эстония или Финляндия. Однако, пока что команда Владимира Вайсса старшего не выглядит боеспособной командой в компании таких монстров как Дания или Швейцария. Самая банальная причина – кадровые ресурсы. Помимо Чакветадзе, у Грузии нет ни одного игрока, который оценивался бы в более чем 3 млн евро или играл в клубе из разряда "выше среднего". Уже 23 марта Грузии предстоит сыграть со Швейцарией. Ответы на многие вопросы сможем получить уже тогда.

Северная Македония (группа "G")

WhoScored: сборная Северной Македонии (или же просто Македонии, эта страна сменила название совсем недавно из-за исторического конфликта с Грецией, однако пока что изменения не прижились – ред.) играет в еще одной группе, где нет явного лидера. Фаворитом этого секстета является Польша, за вторую путевку на Евро будут бороться сразу несколько команд, среди которых Австрия, Словения, Израиль и Северная Македония. На групповом этапе Лиги Наций (с Арменией, Лихтенштейном и Гибралтаром) команда выиграла 5 матчей из шести и, безусловно, не будет бояться остальных противников. В команде есть несколько исполнителей, на котором и будет держаться игра. Главной звездой все еще является 35-летний Горан Пандев. По три гола в Лиге Наций забили Эзджан Алиоски и Илия Нестеровски. Не стоит забывать и о полузащитнике "Леванте" Энисе Барди, который способный выжимать максимум из каждого стандарта. Это пригодится Северной Македонии на ее турнирном пути.

Soccernews: ситуации Грузии и Северной Македонии во многом похожи с двумя лишь отличиями: (а) у "красно-желтых" на групповом этапе Лиги Наций были соперники еще проще; (б) у Северной Македонии, несмотря на Пандева, нет явно выраженного лидера, за которым тянулась бы команда. Единственный шанс – это очень высокий уровень командной игры и максимальная реализация стандартных положений. Наша редакция не верит, что македонцы навяжут реальную борьбу Польше и Австрии, однако последить за этой национальной командой стоит. Начать можно уже сегодня: Македония примет абсолютного аутсайдера секстета – Латвию.

Босния и Герцеговина (группа "J")

WhoScored: Италия является самой именитой командой в группе "J", а ее сильнейшим соперником на данном этапе является Босния. В прошлом году команду возглавил Роберт Просинечки и поставил ее на победный путь – выигрыш группы Лиги Наций из Австрией и Северной Ирландией и всего одно поражение от Испании (1:0) в 10 матчах. Хорватский специалист выстроил очень сильную систему и определился с основным составом – 10 игроков Боснии и Герцеговины выходили в старте не все 4 матча Лиги Наций. Главными звездами, как и раньше, являются Эдин Джеко и Миралем Пьянич, а главным козырем боснийцев вполне можно считать Эдина Вишча – полузащитника, который играет ключевую роль в звездном лидере турецкой Суперлиги "Истамбуле Башакшехире".

Soccernews: помимо Боснии и Италии, в группе "J" играют также Греция, Армения, Финляндия и Лихтенштейн. Очевидно, что главным соперником Боснии за вторую путевку на Евро будет Греция. Если сравнивать эти две сборные, то представители бывшей Югославии кажутся мощнее как с точки зрения игры в последних матчах, так и с точки зрения кадрового потенциала. Наша редакция считает, что при любых обстоятельствах Босния станет участником Евро-2020, даже если борьба в группе будет проиграна и придется выигрывать плей-офф Лиги Наций.