Скрытый финал: Бразилия сыграет с Бельгией в четвертьфинале Чемпионате Мира

Бразилия – Бельгия

Стадион: "Казань Арена" (Казань, Россия)

Начало матча: 21:00

Главный арбитр: Милорад Мажич (Сербия)

Встреча Бразилии и Бельгии вполне сошла бы за полноценный финал с обилием звездных игроков (особенно это касается атаки), накалом страстей и невероятной интриги, ведь времена, когда "красные дьяволы" были середняками европейского футбола, остались далеко позади. Еще на прошлом Чемпионате Мира Бельгия воспринималась как команда, которая может сотворить сюрприз и дойти до финала. Но тогда на их пути стала Аргентина, которая впоследствии дошла до самой последней стадии, да и выглядела очень неплохо. А теперь история повторяется: 2018 год, четвертьфинал и страна из Южной Америки, которая считается одним из фаворитов турнира. Подобные выкрутасы судьбы всегда являются интересными!

Свой первый матч сборные Бразилии и Бельгии сыграли еще в 1963 году в Брюсселе. Тогда "красные дьяволы" неожиданно переиграли "селесао" со счетом 5:1 и, к слову, это была их единственная победа над самой титулованной сборной мира: в последующих пяти матчах Бразилия непременно побеждала. Последний раз "красные дьяволы" и "пентакампеоны" (которые тогда были еще были "тетракампеонами") встречались в 1/8 финала Чемпионата Мира 2002 года. Тогда подопечные Луиса Фелипе Сколари обыграли бельгийцев со счетом 2:0 благодаря голам Ривалдо и Роналдо. Это, кстати, было единственное противостояние между этими сборными в рамках мундиалей.

1/8 финала, как и групповой турнир, не дали зрителям определенного понимания об истинной силе обеих команд. Бельгия почти 70 минут валяла дурака в матче с Японией, довела счет до критического (2:0), а потом включилась и катком прошлась по бедным азиатам, забив 3 гола и вырвав победу на последних минутах. Бразилия таких вольностей себе не позволяла, но сыграла с Мексикой достаточно упрощенно и в режиме явной экономии энергии. Формально, от "красных дьяволов" они отличались только тем, что не дали мексиканцем забить, а потом приускорились да и вкатали "трехцветным" нужные для прохода голы. Так что следующий матч, возможно, покажет всем нам на что по-настоящему способны эти две сборные.

Перед матчем с Бразилией у Бельгии есть два очень слабых места под названиями "левый фланг обороны" и "правый фланг обороны". В чем тут суть? Если Роберто Мартинес будет и дальше использовать схему с тремя центральными защитниками и двумя латералями, то, как показывает практика, два крайка будут хорошенько так проседать. В первую очередь это касается Карраско, который весь турнир отыграл на левом фланге и был невероятно пассивным в обороне, так что Вертонгену часто приходилось бросать свою зону и идти на подстраховку. А Менье наоборот – слишком оборонительный и его действия в атаке ограничиваются пробежкой по флангу и навесом в борьбу. Короче говоря, чистых латералей сборная Бельгии не имеет, и, если с командами уровня Туниса и Панамы это проходило, то вот не факт, что Бразилия с Неймаром и Виллианом в составе вот так вот просто обойдет стороной эту пробоину в игре "дьявольского" механизма.

С Бразилией все вполне понятно, но остается вопрос с центром поля. Дело в том, что основной опорник Каземиро перебрал желтых карточек и с бельгийцами не сыграет. Скорее всего, вместо него выйдет Фернандиньо, но ключевое слово здесь "выйдет", а не "заменит". Нынешний Каземиро является игроком, который наглухо цементирует центр поля "селесао" и, при всем уважении к другим бразильцам, никто из них с этой ролью лучше не справится. Так что такие мастера, как Де Брюйне, вполне способны отвоевать у подопечных Тите центр поля. И в этом их шанс. В остальном все без изменений. Дуглас Коста до сих пор травмирован, но все остальные в строю и готовы дать бой Бельгии.

Интересные факты перед противостоянием Бразилии и Бельгии

Бразилия и Бельгия лишь раз встречались между собой в рамках Чемпионата Мира. Это случилось в 1/8 финала 2002 года. Тогда "селесао" победили со счетом 2:0 и впоследствии стали победителями турнира.

Бразилия бессменно играет в плей-офф в течении 13 последних Чемпионатов Мира, что является самой длинной действующей серией в истории футбола.

Сборная Бразилии пропустила всего 3 гола в 15 последних матчах.

На трех последних мундиалях Бразилия вылетала из турнира от европейской сборной (2014 год – Германия, полуфинал, 7:1; 2010 год – Нидерланды, четвертьфинал, 2:1; 2006 год – Франция, четвертьфинал, 1:0), которая впоследствии становилась финалистом турнира.

На прошлом Чемпионате Мира Бельгия вылетела как раз на стадии четвертьфинала от еще одной южноамериканской команды – Аргентины (1:0).

Бельгия не проигрывает уже 23 матча подряд. Последний раз "красные дьяволы" были биты испанцами еще 1 сентября 2016 года.

Свой последний хет-трик за сборную Бразилии легендарный Пеле сделал как раз в матче против Бельгии 2 июня 1965 года.

Ориентировочные составы

Бразилия: Алиссон – Фагнер, Силва, Миранда, Марсело – Паулиньо, Фернандиньо Коутиньо – Виллиан, Неймар, Жезус.

Бельгия: Куртуа – Вертонген, Компани, Алдервейрелд – Менье, Витсель, Де Брюйне, Шадли – Азар, Мертенс, Лукаку.

Прогноз на матч

Учитывая все вышеперечисленное, нас ждет настоящая заруба. Не стоит ждать от матча очень много голов. Возможно, даже одно взятие ворот станет решающим. Но если оно и будет, то не в основное время. Вероятней всего, 90 минут матча закончатся вничью, а в серии пенальти более стойкими окажутся те, кто уже выбирался из грязи на этом турнире, а именно – Бельгия.

Хотя, букмекеры отдают предпочтение Бразилии. Коэффициент на победу подопечных Тите колеблется в районе 2,1. А вот вероятность ничьи и триумфа "красных дьяволов" примерно одинаковая – 3,4 и 3,6 соответственно.

Игорь Малиенко | soccernews.ru

Не пропустите! Чемпионат Мира – это больше, чем футбол: атмосфера мундиаля бесценна