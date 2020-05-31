"Скучаю по тебе. Ты чертов псих". Обамеянг поздравил Ройса с днем рождения
Габонский нападающий лондонского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг, который ранее выступал за дортмундскую "Боруссию", поздравил форварда немецкого клуба Марко Ройса с 31-летием.
"С днем рождения, мой брат. Скучаю по тебе. Ты чертов псих!" - написал Обамеянг в Instagram.
В нынешнем сезоне 30-летний Обамеянг провел за "Арсенал" 32 матча во всех турнирах, забил 20 голов и отдал одну результативную передачу. На счету 31-летнего Ройса 12 забитых мячей и семь голевых передач в 26 поединках.
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