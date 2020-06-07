"Скучно и грустно". Вратарь "Арсенала" высказался о возможном чемпионстве "Баварии"



Немецкий вратарь лондонского "Арсенала" Бернд Лено поделился мнением об отсутствии конкуренции в чемпионате Германии

"Бавария" уже чемпион, как и всегда. Это скучно и грустно. Я бы хотел увидеть борьбу за чемпионство до последнего тура. Впрочем, едва ли подобное произойдет в ближайшее время, так как мюнхенский клуб слишком силен", - приводит слова Лено SWR.

За четыре тура до окончания сезона "Бавария" лидирует в Бундеслиге, опережая ближайшего преследователя на семь очков.

"Бавария" является самым титулованным клубом Германии. Мюнхенцы выигрывали чемпионский титул 29 раз. Последние семь лет "Бавария" неизменно становилась чемпионом.

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