"Скучно и грустно". Вратарь "Арсенала" высказался о возможном чемпионстве "Баварии"
Немецкий вратарь лондонского "Арсенала" Бернд Лено поделился мнением об отсутствии конкуренции в чемпионате Германии
"Бавария" уже чемпион, как и всегда. Это скучно и грустно. Я бы хотел увидеть борьбу за чемпионство до последнего тура. Впрочем, едва ли подобное произойдет в ближайшее время, так как мюнхенский клуб слишком силен", - приводит слова Лено SWR.
За четыре тура до окончания сезона "Бавария" лидирует в Бундеслиге, опережая ближайшего преследователя на семь очков.
"Бавария" является самым титулованным клубом Германии. Мюнхенцы выигрывали чемпионский титул 29 раз. Последние семь лет "Бавария" неизменно становилась чемпионом.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18