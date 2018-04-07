Скучное дерби Мерсисайда: "Эвертон" и "Ливерпуль" голов не забили

Субботняя программа 33-го тура английской Премьер-Лиши открывалась одним из двух центральных противостояний уик-энда, в рамках которого сошлись два принципиальнейших клуба с мерсисайдской пропиской "Эвертон" и "Ливерпуль". Команды уже дважды встречались в нынешнем сезоне: в матче первого круга "ириски" смогли выстоять ничью на "Энфилде", но вот в третьем раунде Кубка Англии повторить успех не удалось - "красные" выиграли со счетом 2:1. Важность победы для обеих клубов сложно переоценить еще и с точки зрения турнирного положения. Подопечные Юргена Клоппа желают достать "Манчестер Юнайтед", который располагается на второй строчке, в то время как ребята Сэма Эллардайса лелеют надежду финишировать в зоне еврокубков. "Ливерпуль" на неделе провел изматывающий матч против "Манчестер Сити" в Лиге Чемпионов, поэтому никого не удивило, что тренерский штаб применил серьезную ротацию. Так, с первых минут вышли Рагнар Клаван, Данни Ингз и Доминик Соланке. Кроме того, впервые в сезоне на поле появился Натаниэль Клайн. В свою очередь, Биг Сэм сделал всего одно изменение в стартовом протоколе по сравнению с предыдущем матчем чемпионата: вместо нападающего Доминика Калверта-Льюина вышел опорник Том Дэвис. Матч, как и полагает, начался достаточно напряженно и даже нервно. Первого по-настоящему опасного момента пришлось ждать 15-ть минут, когда Соланке, сам того не ожидая, с убойной позиции расстреливал владения Пикфорда, но вратарь "ирисок" в отчаянном прыжке выручил свою команду. На экваторе первого тайма хозяева ответили не менее острым выпадом: Боласи классно закручивал мяч в дальнюю "девятку", но на этот раз фантастическую реакцию продемонстрировал Кариус, кончиками пальцев переведя снаряд на угловой. По сути кроме этих двух моментов, больше нечего и вспомнить за первые 45-ть минут, откровенно скучную и не тянущую на принципиальное дерби игру показывали оба мерсисайдские коллектива. С течением времени во второй половине встречи игра становилась все менее интересной. Порой складывалось такое впечатления, что зритель имеет дело с каким-то товарищеским поединком, а не одним из самых жестких дерби и принципиальных дерби Англии. Матч немного оживился после выхода на поле Окслейда-Чемберлена, который своим же первым касанием мог открывать счет в матче, но немного не попал в створ ворот.

"Эвертон" оживился в концовке встречи, когда "Ливерпуль" серьезно физически подсел. За несколько минут до конца основного времени Дженк Тосун просто обязан был вырывать три очка для своей команды, но с пары метров турок каким-то невероятным образом умудрился не попасть в створ. Как итог, 0:0 – закономерная ничья в не самом зрелищном поединке.

"Эвертон" – "Ливерпуль" – 0:0

"Эвертон": Пикфорд, Коулмэн, Кин, Ягелка, Бэйнс, Шнайдерлин, Дэвис (Банинджими, 79), Руни (Гейе, 57), Уолкотт, Боласи (Калверт-Льюин, 61), Тосун

"Ливерпуль": Кариус, Клайн, Ловрен, ван Дейк, Клаван, Вейналдум, Хендерсон, Милнер (Окслейд-Чемберлен, 68), Ингз (Александер-Арнольд, 89), Мане (Фирмино, 74), Соланке

Богдан Архипенко

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