Скучное дерби Мерсисайда: "Эвертон" и "Ливерпуль" голов не забили

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Скучное дерби Мерсисайда: "Эвертон" и "Ливерпуль" голов не забилиСубботняя программа 33-го тура английской Премьер-Лиши открывалась одним из двух центральных противостояний уик-энда, в рамках которого сошлись два принципиальнейших клуба с мерсисайдской пропиской "Эвертон" и "Ливерпуль". Команды уже дважды встречались в нынешнем сезоне: в матче первого круга "ириски" смогли выстоять ничью на "Энфилде", но вот в третьем раунде Кубка Англии повторить успех не удалось - "красные" выиграли со счетом 2:1. Важность победы для обеих клубов сложно переоценить еще и с точки зрения турнирного положения. Подопечные Юргена Клоппа желают достать "Манчестер Юнайтед", который располагается на второй строчке, в то время как ребята Сэма Эллардайса лелеют надежду финишировать в зоне еврокубков."Ливерпуль" на неделе провел изматывающий матч против "Манчестер Сити" в Лиге Чемпионов, поэтому никого не удивило, что тренерский штаб применил серьезную ротацию. Так, с первых минут вышли Рагнар Клаван, Данни Ингз и Доминик Соланке. Кроме того, впервые в сезоне на поле появился Натаниэль Клайн. В свою очередь, Биг Сэм сделал всего одно изменение в стартовом протоколе по сравнению с предыдущем матчем чемпионата: вместо нападающего Доминика Калверта-Льюина вышел опорник Том Дэвис.Матч, как и полагает, начался достаточно напряженно и даже нервно. Первого по-настоящему опасного момента пришлось ждать 15-ть минут, когда Соланке, сам того не ожидая, с убойной позиции расстреливал владения Пикфорда, но вратарь "ирисок" в отчаянном прыжке выручил свою команду. На экваторе первого тайма хозяева ответили не менее острым выпадом: Боласи классно закручивал мяч в дальнюю "девятку", но на этот раз фантастическую реакцию продемонстрировал Кариус, кончиками пальцев переведя снаряд на угловой. По сути кроме этих двух моментов, больше нечего и вспомнить за первые 45-ть минут, откровенно скучную и не тянущую на принципиальное дерби игру показывали оба мерсисайдские коллектива.С течением времени во второй половине встречи игра становилась все менее интересной. Порой складывалось такое впечатления, что зритель имеет дело с каким-то товарищеским поединком, а не одним из самых жестких дерби и принципиальных дерби Англии. Матч немного оживился после выхода на поле Окслейда-Чемберлена, который своим же первым касанием мог открывать счет в матче, но немного не попал в створ ворот.

"Эвертон" оживился в концовке встречи, когда "Ливерпуль" серьезно физически подсел. За несколько минут до конца основного времени Дженк Тосун просто обязан был вырывать три очка для своей команды, но с пары метров турок каким-то невероятным образом умудрился не попасть в створ. Как итог, 0:0 – закономерная ничья в не самом зрелищном поединке.

"Эвертон" –  "Ливерпуль" – 0:0

"Эвертон": Пикфорд, Коулмэн, Кин, Ягелка, Бэйнс, Шнайдерлин, Дэвис (Банинджими, 79), Руни (Гейе, 57), Уолкотт, Боласи (Калверт-Льюин, 61), Тосун

"Ливерпуль": Кариус, Клайн, Ловрен, ван Дейк, Клаван, Вейналдум, Хендерсон, Милнер (Окслейд-Чемберлен, 68), Ингз (Александер-Арнольд, 89), Мане (Фирмино, 74), Соланке

Богдан Архипенко

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 32 84
2 Манчестер Юнайтед 32 71
3 Ливерпуль 33 67
4 Тоттенхэм 32 67
5 Челси 31 56
6 Арсенал Лондон 31 51
7 Бернли 32 49
8 Лестер Сити 32 43
9 Эвертон 33 41
10 Ньюкасл Юнайтед 32 38
11 Борнмут 33 38
12 Уотфорд 33 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 32 35
14 Вест Хэм Юнайтед 31 33
15 Суонси Сити 32 32
16 Хаддерсфилд Таун 33 32
17 Кристал Пэлас 33 31
18 Саутгемптон 31 28
19 Сток Сити 33 27
20 Вест Бромвич Альбион 33 21
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