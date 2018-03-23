Скучный матч в Марбелье: Украина не смогла дожать Саудовскую Аравию

Свой первый товарищеский поединок в 2018 году сборная Украины проводила против национальной команды Саудовской Аравии. Матч проходи на нейтральной территории - в испанской Марбельи. В отличие от украинцев, саудиты готовятся к ближайшему Чемпионату Мира, где в матче открытия сыграют с хозяевами турнира Россией, поэтому нет сомнений, что, как минимум, тренерский штаб следил за этим спаррингом. До этого команды всего один раз выясняли отношения. В памятному Мундиале-2006 "сине-желтые" разгромили "зеленых" со счетом 4:0, таким образом добыв свою историческую первую победу на большом футбольном форуме.

В сборную Украины не был вызван лидер команды Андрей Ярмоленко, который продолжает восстанавливаться после травмы. Что касается стартового состава, то тренерский штаб украинцев удивил лишь по одной позиции: основного голкипера Пятова в рамке ворот заменил дебютант Лунин, которым в последнее время интересуется много топ-клубов Европы.

Начало матча несколько затянулось из-за неполадок с сеткой. Несмотря на то, что игра проходила в курортном городе, погода стояла совсем не солнечная – шел дождь и даже отчетливо были видны лужи на поле. Поединок начался в спокойном темпе, команды перемещались вальяжно, украинцы больше контролировали мяч, но какой-то серьезной опасности от них не исходило вплоть до 32-й минуты. Лишь тогда подопечные Андрея Шевченко открыли счет: Коноплянка точечно подал в штрафную на Кравца и тот с нескольких метров беспрепятственно расстрелял аравийского вратаря.

Пропустив гол, "соколы" оживились и стали действовать смелее и очень скоро это принесло свои плоды. После подачи с углового возникла неразбериха в штрафной площади сборной Украины, которой сполна воспользовался Аль-Муваллад. Еще до перерыва "желто-синие" имели возможность забить второй, но после выстрела Марлоса мяч пролетел в считанных сантиметрах от стойки ворот.

Уже в самом дебюте второй половины встречи Украина могла снова выйти вперед, но удар Матвиенко с острого угла парировал Аль-Мусайлем. Стоит отметить, что аравийцы не боялись оппонента, хоть и играли в большей степени вторым номером. В концовке матча подопечные Шевченко прижали саудитов, желая все же вырвать победу и были очень близки к этому, но не получилось - "зеленые" оказались куда более надежными, чем о них изначально думали.

Украина – Саудовская Аравия – 1:1

Голы: Кравец, 32 – 1:0, Аль-Муваллад, 38 – 1:1

Украина: Лунин, Караваев, Хачериди (Ордец, 68), Ракицкий, Матвиенко (Соболь, 65), Степаненко (Ротань, 46), Цыганков (Буяльский, 46), Марлос (Беседин, 85), Зинченко (Малиновский, 65), Коноплянка, Кравец

Саудовская Аравия: Аль-Мусайлем, Аль-Харби, Аль-Муваллад (Аль-Куваикиби, 71), Аль-Шахрани (Аль-Фики, 90+1), Осама Хавсави, Омар Хавсави, Аль-Яссам, Аль-Шехри (Аль-Мугахви, 61), Аль-Давсари (Фаллах, 90+1), Атиф, Аль-Сахлави (Аль-Машер, 86)

Богдан Архипенко

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