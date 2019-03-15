"Скудетто нам уже не светит": Анчелотти рассказал о целях "Наполи" на остаток сезона

Теги наполикарло анчелотти

"Скудетто нам уже не светит": Анчелотти рассказал о целях "Наполи" на остаток сезона

Наставник "Наполи" Карло Анчелотти рассказал о целях своей команды на остаток текущего сезона.

"Скудетто нам уже не светит, поэтому наша цель - двигаться до конца в Лиге Европы. А в Серии А нужно хотя бы зацепиться за второе место", - цитирует Анчелотти Football Italia.

В четверг "Наполи" прошёл "Ред Булл Зальцбург" и сегодня узнает своего соперника по 1/4 финала Лиги Европы.

В Серии А по итогам 27 туров "партенопейцы" идут на второй строчке, отставая от лидирующего "Ювентуса" на 18 очков.

Не пропустите: Анчелотти попросил "Наполи" подписать Икарди. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Краснодар" обратился к болельщикам после вылета из Лиги Европы

"Краснодар" обратился к болельщикам после вылета из Лиги Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 27 75
2 Наполи Наполи 27 57
3 Милан Милан 27 51
4 Интер Милан Интер Милан 27 50
5 Рома Рома 27 47
6 Торино Торино 27 44
7 Аталанта Аталанта 27 44
8 Лацио Лацио 26 42
9 Сампдория Сампдория 27 39
10 Фиорентина Фиорентина 27 37
11 Парма Парма 27 33
12 Сассуоло Сассуоло 27 32
13 Дженоа Дженоа 27 30
14 Кальяри Кальяри 27 27
15 Удинезе Удинезе 26 25
16 СПАЛ СПАЛ 27 23
17 Эмполи Эмполи 27 22
18 Болонья Болонья 27 21
19 Фрозиноне Фрозиноне 27 17
20 Кьево Кьево 27 10
Полная таблица

топ-5 тегов