"Скудетто нам уже не светит": Анчелотти рассказал о целях "Наполи" на остаток сезона

Наставник "Наполи" Карло Анчелотти рассказал о целях своей команды на остаток текущего сезона.

"Скудетто нам уже не светит, поэтому наша цель - двигаться до конца в Лиге Европы. А в Серии А нужно хотя бы зацепиться за второе место", - цитирует Анчелотти Football Italia.

В четверг "Наполи" прошёл "Ред Булл Зальцбург" и сегодня узнает своего соперника по 1/4 финала Лиги Европы.

В Серии А по итогам 27 туров "партенопейцы" идут на второй строчке, отставая от лидирующего "Ювентуса" на 18 очков.

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