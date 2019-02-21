Скупой "Тоттенхэм"? Оцениваем все 23 покупки Почеттино в "шпорах"

Все мы знаем, что особо разгуляться на трансферном рынке «Тоттенхэму» не дано – денег не очень много, и чаще команда продаёт, чем покупает. Летом 2015 «шпоры» не подписали ни одного игрока – и в январе ситуация повторилась. Всего же главный тренер Маурисио Почеттино пригласил в свой состав 23 игроков с момента своего появления на «Уайт Харт Лейн» в 2014 году.

Мы оценили каждое подписание.

23. Клинтон Н’Жье

Когда «Тоттенхэм» объявил о подписании Клинтона Н’Жье, он мог с гордостью утверждать, что опередил соперников «Арсенала», который тоже был заинтересован в камерунце. Который, увы, выйдет на поле восемь раз, после чего вернётся в Лигу 1. Тренер Камеруна Уго Броос попытался объяснить, почему в Лондоне у нападающего ничего не получилось: «Он должен поработать над своей рабочей этикой и потрудиться для того, чтобы чего-то достичь. Даже Роналду и Месси много трудятся, и если он просто считает себя лучшим, то это ни к чему не приведёт – даже в «Марселе».

22. Бенжамен Стамбули

«В Англии я не растратил своё время». Звучит не очень обнадёживающе, но это, наверное, лучшее, что Стамбули может сказать о времени в «Тоттенхэме». Когда француз пришёл в «шпоры», он считался большим талантом, который только-только помог «Монпелье» добиться триумфа в Лиге 1. Капитан в 23 года – тут есть, чем гордиться.

Но полузащитник в Лондоне потерялся и был продан спустя всего один сезон. В ПСЖ он тоже больше года не продержался.

21. Винсент Янссен

Янссену можно посочувствовать – он пришёл на позицию запасного нападающего в команду, где его сильные качества особо и не нужны. Не помогло и то, что сам он футболист… посредственный.

При этом каким-то образом 24-летний голландец сумел отвоевать девятый номер на вторую половину сезона 2018-19 даже несмотря на то, что в составе он не появлялся с августа 2017 года.

20. Федерико Фасио

Фасио критиковать немного неудобно, поскольку он был очень неплох после ухода из «шпор». Габриэль Батистута даже назвал аргентинца одним из лучших защитников в 2017 году. Но в Лондоне он запомнился разве что двойным удалением в первые четыре месяца.

19. Деандре Йедлин

В 2015 году Йедлин казался интересной покупкой: быстрый, молодой игрок с потенциалом. Но у него не было ни техники, ни тактической подкованности для того, чтобы закрепиться в такой команде.

В 2016 году Йедлин ушёл из «шпор», так ничему не научившись. И сейчас ничего не изменилось, разве что он уже не такой молодой.

18. Жорж-Кевин Н'Куду

Уже обжёгшись на подписании молодого неопробованного вингера из Лиги 1, «Тоттенхэм» попытался заменить Клинтона Н’Жье другим молодым неопробованным вингером Н'Куду. Что интересно, француз всё ещё считается игроком «Тоттенхэма», хоть и проводит сезон в «Монако». В списке он чуть поднялся благодаря голевому пассу на Уинкса против «Фулхэма».

17. Пау Лопес

Пау Лопес так и не сыграл за «Тоттенхэм», и ничем публике не запомнился. Но у него есть одно оправдание – его покупали в качестве третьего резервного вратаря, так что чудес и не ждали, и ничего он, технически, не запорол.

16. Кевин Виммер

Лучший друг Сона, Виммер подпортил свою репутацию, откровенно слабо выступав за «Сток» и «Ганновер» после ухода из «шпор». Но в «Тоттенхэме» австриец был неплох, особенно поначалу. С ним в составе (в результате травмы Вертонгена) «Тоттенхэм» выиграл в шести играх, сыграл вничью в двух и проиграл одну. Это вынудило клуб предложить ему пятилетний контракт.

15. Мишел Ворм

Мишел Ворм – хороший футболист. Такие покупки скучные, но, увы, необходимые. Нам также понравилось его обоснование нового контракта с клубом: «У меня не было других вариантов».

14. Фернандо Льоренте

Смотреть на Льоренте в «Тоттенхэме» зачастую некомфортно. Тут та же ситуация, что и с Янссеном. Испанец пришёл помогать, а не выступать в основе. И да, команда вновь играет в чуждом для него стиле.

Фернандо Льоренте особо не блистал, хоть и забил парочку голов.

13. Хуан Фойт

Хуан Фойт ждал больше года, прежде чем ему позволили выйти на поле. В дебюте он тут же заработал два пенальти. Не идеально. Но впоследствии Фойт вернулся и доказал, что есть ещё талант у 21-летнего аргентинца.

12. Серж Орье

Очень неприятный, да и к тому же дорогостоящий защитник из ПСЖ. Но для 12 позиции в этом списке многого и не надо.

11. Пауло Гассанига

Почеттино ну очень нравится Пауло Гассанига, который родился в том же городе, что и он сам, и который выступал ещё за «Саутгемптон».

«Это безумно. Маурисио знал моего дедушку, и хорошо был знаком с папой – они играли друг против друга, выступая за «Институто» и «Ньюэллс Олд Бойз». Моя дядя ходил с ним в одну школу. Везде совпадения».

Пауло сыграл за «шпоры» 11 раз, и ни разу не разочаровал.

10. Лукас Моура

Последнее подписание «Тоттенхэма», Моура известен своей скоростью – особенно любителям видеоигр. Он обошёлся лондонцам в 25 млн. фунтов, и поначалу был очень хорош, особенно голами на «Олд Траффорд». Но постепенно он опустился до планки «нормально», и сказать о нём больше и нечего.

9. Мусса Сиссоко

Долгое время казалось, что Сиссоко должен находиться на самом конце этого списка, между Стамбули и Фасио.

Сами посудите: 30 млн. фунтов за полузащитника, который в первый сезон вышел в основе сего восемь раз? Звучит плохо.

Но постепенно Почеттино стал работать над формой своего игрока, который стал стабильнее и полезнее. Теперь Сиссоко очень важное звено команды.

8. Давинсон Санчес

По сути, более стабильный и дорогостоящий Хуан Фойт. Ему ещё 22 года, но есть все шансы заменить либо Вертонгена, либо Альдервейрелда.

7. Виктор Ваньяма

В последние два сезона Виктор Ваньяма страдал от травм, но мы-то помним, на что он способен. Уже в свой дебют полузащитник, который обошёлся клубу всего в 11 млн. фунтов, помог новой команде занять вторую позицию АПЛ.

Один этот гол стоил 11 млн.

6. Киран Триппьер

После ЧМ Киран Триппьер слегка подрастерял форму, и его лучшие года могут быть позади.

Как бы то ни было, падение формы не должно заставить нас забыть, как полезен он был после своего перехода из «Бёрнли» за 3,5 млн. фунтов.

5. Бен Дэвис

Очень противоречивый футболист в глазах фанатов, Бен Дэвис недостаточно быстр по сравнению с тем же Дэнни Роузом. И всё же валлиец укрепился на левом фланге. Остаётся только понять, как так получилось, что ему всего 25 – кажется, будто он играет в АПЛ уже второй десяток лет.

4. Эрик Дайер

Ещё один игрок, которого и ругают, и хвалят. Как правило, Эрик Дайер справляется со всеми задачами полузащитника оборонного плана, и способен помочь в защите.

Когда он пришёл из «Спортинга» за 4 млн. фунтов, о нём никто ничего не знал, а сейчас он уже может похвастаться более 200 матчами за «шпоры».

3. Тоби Алдервейрелд

Легко забыть, какой сложной была трансферная сага с переходом Тоби Алдервейрелда, ведь его также планировал подписать «Саутгемптон», где он выступал на правах аренды из «Атлетико». Но 11,4 млн. фунтов убедили «Атлетико», и с тех пор в «Тоттенхэме» выступает превосходный дуэт бельгийских защитников.

2. Сон Хын Мин

Один из самых ярких и талантливых игроков АПЛ. Слава богу, «Тоттенхэм» не продал его после дебютного сезона. Мы его любим.

1. Деле Алли

Каким-то странным людям он не нравится, но давайте начистоту: Деле Алли очень хорош. И стоил он каких-то 5 млн. фунтов.

Юрий Сергеев

