Sky Sport: главный тренер Якини покинул "Фиорентину"

Главный тренер "Фиорентины" Джузеппе Якини покинул свой пост, утверждает Sky Sport. В скором времени клуб официально объявит об отставке специалиста.

Напомним, 56-летний наставник начал работать в итальянском клубе с декабря 2019 года. Его контракт с командой рассчитан до конца сезона.

По данным источника, его пост временно займет Чезаре Пранделли.

После 5 туров чемпионата Италии "Фиорентина" располагается на 12 месте.

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