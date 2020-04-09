Sky Sport Italia: Эмери может возглавить "Милан"

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Sky Sport Italia: Эмери может возглавить "Милан"

Унаи Эмери может возглавить "Милан". Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Напомним, сейчас клуб тренирует Стефано Пиоли, будущее которого в команде под вопросом.

По данным источника, руководство миланцев ищет подходящую замену на пост главного тренера. Помимо Эмери "Милан" также рассматривает кандидатуры Лучано Спаллетти, Ральфа Рангника и Андрея Шевченко.

Отметим, что "Милан" интересовался Эмери в 2016 году. Ранее 48-летний игрок тренировал "Лорку Депортиво", "Альмерию", "Валенсию", "Спартак", "Севилью", ПСЖ и "Арсенал".

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