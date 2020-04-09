Sky Sport Italia: Эмери может возглавить "Милан"
Унаи Эмери может возглавить "Милан". Об этом сообщает Sky Sport Italia.
Напомним, сейчас клуб тренирует Стефано Пиоли, будущее которого в команде под вопросом.
По данным источника, руководство миланцев ищет подходящую замену на пост главного тренера. Помимо Эмери "Милан" также рассматривает кандидатуры Лучано Спаллетти, Ральфа Рангника и Андрея Шевченко.
Отметим, что "Милан" интересовался Эмери в 2016 году. Ранее 48-летний игрок тренировал "Лорку Депортиво", "Альмерию", "Валенсию", "Спартак", "Севилью", ПСЖ и "Арсенал".
Не пропустите: "Милан" начал работу над трансфером Тонали| http://soccernews.ru
главное
-
Месси опроверг слухи о своем возможном переходе в "Интер" и выплате залога за Роналдиньо
-
Экс-тренер ЦСКА Газзаев заявил, что депутаты пойдут на понижение зарплаты вслед за футболистами
-
Неизвестный вылепил Месси из пластелина
-
"Барселона" предложила "Манчестер Сити" обменяться игроками
-
ЦСКА нацелился на словацкого таланта
Лента новостей
-
Бывший вратарь "Барселоны" Речбер поделился мнением о ситуации с коронавирусом
-
Орлов высказался о будущем "Зенита"
-
Заключённые устроили прощальное барбекю для Роналдиньо
-
"Рома" хочет арендовать Мхитаряна еще на сезон
-
В Бельгии отложили дату принятия решения о судьбе сезона
-
Орлов высказался за расширение РПЛ
-
1
Тер Штеген назвал лучший момент в своей карьере
-
Sky Sport Italia: Эмери может возглавить "Милан"
-
"Торпедо" согласовал с сотрудниками клуба снижение зарплаты
-
Смолов лайкнул новость о снижении зарплат в "Сельте"
-
4
Месси опроверг слухи о своем возможном переходе в "Интер" и выплате залога за Роналдиньо
-
Радимов рассказал, как игроки "Зенита-2" тренируются в период пандемии коронавируса
-
Экс-тренер ЦСКА Газзаев заявил, что депутаты пойдут на понижение зарплаты вслед за футболистами
-
"Наполи" объявил о начале благотворительной акции
-
2
Месси назвал одноклубника, которым восторгался
-
3
Неизвестный вылепил Месси из пластелина
-
Прервавшая финал Лиги Чемпионов модель, запустила необычный челлендж в инстаграме
-
Результаты всех футбольных матчей 9 апреля
-
В ЦСКА рассказали, сколько потеряет клуб, если сезон не будет возобновлен
-
"Барселона" предложила "Манчестер Сити" обменяться игроками
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16