Sky Sport Italia: Ибрагимович покинет "Милан" по окончании сезона

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович покинет команду по окончании сезона, утверждает Sky Sport Italia.

По данным издания, стороны, скорее всего, не будут продлевать контракт, который рассчитан до конца августа.

Ранее сообщалось, что 38-летний швед продолжит карьеру в "Хаммарбю", 25% акциями которого он владеет.

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