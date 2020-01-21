Sky Sport Italia: "Интер" заключил контракт с Мозесом

"Интер" заключил контракт с полузащитником "Челси" Виктором Мозесом. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Сегодня, 21 января, футболист прибыл в расположение миланского клуба для прохождения медосмотра.

По данным источника, после медицинского обследования хавбек подписал арендное

Напомним, что последний год Мозес провёл в аренде в "Фенербахче", сыграл 23 матча, забил 5 голов и сделал 2 ассиста.

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