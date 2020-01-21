Sky Sport Italia: "Интер" заключил контракт с Мозесом

Теги челсиинтер миланвиктор мозестрансферы

Sky Sport Italia: "Интер" заключил контракт с Мозесом

"Интер" заключил контракт с полузащитником "Челси" Виктором Мозесом. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Сегодня, 21 января, футболист прибыл в расположение миланского клуба для прохождения медосмотра. 

По данным источника, после медицинского обследования хавбек подписал арендное

Напомним, что последний год Мозес провёл в аренде в "Фенербахче", сыграл 23 матча, забил 5 голов и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: "Интер" официально обратился в "Тоттенхэм" по поводу трансфера Эриксена. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Замдиректора "Сочи" отказался отвечать на вопрос о возможном срыве аренды Кокорина

Замдиректора "Сочи" отказался отвечать на вопрос о возможном срыве аренды Кокорина

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 21 61
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 23 48
3 Лестер Сити Лестер Сити 23 45
4 Челси Челси 23 39
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 22 34
6 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 23 34
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 23 33
8 Тоттенхэм Тоттенхэм 23 31
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 23 30
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 23 29
11 Эвертон Эвертон 23 29
12 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 23 29
13 Саутгемптон Саутгемптон 23 28
14 Бернли Бернли 23 27
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 23 25
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 22 23
17 Уотфорд Уотфорд 23 23
18 Астон Вилла Астон Вилла 23 22
19 Борнмут Борнмут 23 20
20 Норвич Сити Норвич Сити 23 17
Полная таблица

топ-5 тегов