Sky Sport: "Локомотив" и "Милан" могут обменяться футболистами

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Sky Sport: "Локомотив" и "Милан" могут обменяться футболистами

"Локомотив" и "Милан", скорее всего, совершат обмен футболистами. Об этом пишет Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось, что итальянский клуб интересуется хавбеком "железнодорожников" Алексеем Миранчуком.

"Локомотив" в свою очередь готов приобрести защитника миланцев Диего Лаксальте. Стоит отметить, что игроком также интересуется "Краснодар" и "Спартак".

В нынешнем сезоне 24-летний Миранчук провел за "Локомотив" 26 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с московским клубом действует до лета 2021 года.

27-летний Лаксальте в текущем розыгрыше сделал 1 ассист в 16 матчах.

Не пропустите: "Локомотив" начал вести переговоры с Алексеем Миранчуком о новом контракте. | http://soccernews.ru
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