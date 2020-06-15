Sky Sport: Санкт-Петербург примет финал Лиги Чемпионов в 2022 году

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Sky Sport: Санкт-Петербург примет финал Лиги Чемпионов в 2022 году

Финал Лиги Чемпионов состоится в Санкт-Петербурге в 2022 году. Об этом сообщает Sky Sport.

По данным источника, такое решение принял УЕФА в связи с тем, что в сезоне-2019/20 финал Лиги Чемпионов не состоится в Стамбуле из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что турнир будет доиграл в Лиссабоне в формате "Финала восьми", начиная с четвертьфинала.

Таким образом, решающий матч состоится в 2022 году в Санкт-Петербурге. Финал Лиги Чемпионов пройдет в Стамбуле в 2021 году.

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