Sky Sport: Санкт-Петербург примет финал Лиги Чемпионов в 2022 году
Финал Лиги Чемпионов состоится в Санкт-Петербурге в 2022 году. Об этом сообщает Sky Sport.
По данным источника, такое решение принял УЕФА в связи с тем, что в сезоне-2019/20 финал Лиги Чемпионов не состоится в Стамбуле из-за пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что турнир будет доиграл в Лиссабоне в формате "Финала восьми", начиная с четвертьфинала.
Таким образом, решающий матч состоится в 2022 году в Санкт-Петербурге. Финал Лиги Чемпионов пройдет в Стамбуле в 2021 году.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20