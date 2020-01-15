Sky Sport: Жиру на этой неделе пройдет медосмотр для "Интера"

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Sky Sport: Жиру на этой неделе пройдет медосмотр для "Интера"

Форвард "Челси" Оливье Жиру в скором времени станет игроком "Интера". Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По данным источника, через несколько дней футболист пройдет медицинское обследование для миланского клуба.

Ранее сообщалось, что соглашение Жиру с "Интером" будет рассчитано до 2022 года. "Челси" получит за трансфер нападающего 4,5 миллиона евро.

Напомним, что летом Жиру станет свободным агентом, но "Интер" хочет выкупить его уже в январе.

В текущем сезоне 33-летний нападающий сыграл за "Челси" всего 7 матчей и забил 1 гол.

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