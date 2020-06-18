Sky Sports: "Бавария" продлила аренду Коутиньо до конца сезона

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Sky Sports: "Бавария" продлила аренду Коутиньо до конца сезона

"Бавария" продлила контракт с хавбеком "Барселоны" Филиппе Коутиньо. Об этом сообщает Sky Sports.

Напомним, футболист играет в немецком клубе на правах аренды. Стороны продлили соглашение до конца сезона.

Каталонский клуб не хочет продлевать контракт с бразильцем и даже готов платить часть зарплаты в его новой команде. Коутиньо в этом сезоне провел за "Баварию" 32 матча, забив 9 голов и сделав 8 ассистов.

Контракт 27-летнего игрока с каталонцами рассчитан до лета 2023 года.

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