Sky Sports: "Манчестер Юнайтед" и "Боруссия" обсуждают трансфер Санчо

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Sky Sports: "Манчестер Юнайтед" и "Боруссия" обсуждают трансфер Санчо

"Манчестер Юнайтед" в скором времени может оформить трансфер нападающего "Боруссии" Джейдона Санчо. Об этом сообщает Sky Sports.

Немецкий клуб не собирается снижать стоимость игрока, которая составляет 120 млн евро. Однако "Боруссия" может пойти на уступки и снизить сумму первого транша за игрока. Ранее клуб хотел получить 100 миллионов евро.

В этом сезоне 26-летний голландец забил 14 голов и сделал 2 ассиста в 18 матчах. Его рыночная стоимость - 44 миллиона евро.

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